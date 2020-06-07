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Захарова заявила об угрозах Германии из-за энергетической политики 

РИА Новости 32 минуты назад
Посол США в Германии ежедневно угрожает Берлину, требуя изменить энергетическую политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Колоссальное давление по энергетическим вопросам. Посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с России. Сделать выбор — сначала отказаться от сотрудничества, взаимовыгодного, и выгодного Германии, и переориентироваться на энергоносители, в частности, США", — заявила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Предсказана дата запуска «Северного потока-2»
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода.
Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что новые санкции против "Северного потока 2" могут быть приняты американским конгрессом быстро, несмотря на предвыборную борьбу. Целью новых санкций будет воспрепятствование введению трубопровода в строй. Как это будет реализовано на практике, посол не уточнил, но одной из возможностей могут быть штрафы компаниям, которые обеспечивают техническое обслуживание трубопровода.
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Политика , Видео , Мария Захарова , Владимир Соловьев , Ричард Гренелл , МИД , Сенат США , Handelsblatt , Германия , США
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