Мэра Хабаровска госпитализировали 

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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук , ушедший на самоизоляцию из-за подозрений на коронавирусную инфекцию COVID-19 у членов его семьи, был госпитализирован.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.

Отмечается, что в настоящий момент градоначальник находится в инфекционном госпитале на базе 10-ой городской больницы.