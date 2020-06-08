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Мэра Хабаровска госпитализировали 

RT на русском и ещё 4 39 минут назад
Мэра Хабаровска госпитализировали
Фото: @kravchuk.official/instagram.com
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, ушедший на самоизоляцию из-за подозрений на коронавирусную инфекцию COVID-19 у членов его семьи, был госпитализирован.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.
Отмечается, что в настоящий момент градоначальник находится в инфекционном госпитале на базе 10-ой городской больницы.
«Сергей Анатольевич находится на госпитализации в 10-ой горбольнице. Он ожидает результатов анализа на коронавирус, они ещё не готовы. Также там находится и супруга мэра, она тоже ждёт результатов», — сказал собеседник.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика , Другое , Дмитрий Ионин , Сергей Кравчук , Госдума , Хабаровск
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