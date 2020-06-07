«КГБ предупреждал»: 30 лет резне в Оше 

7 июня 1990 года достигли апогея столкновения между киргизами и узбеками в городе Ош. Беспорядки возникли из-за спора о принадлежности колхозных земель. Для подавления волнений советским властям пришлось вводить в зону ЧП армейские части. В ходе межнационального конфликта погибли, по разным оценкам, от 300 до 10 тыс. человек.

Межнациональные распри приобрели в позднем СССР массовый характер, превратившись едва ли не в закономерность. Так, Михаил Горбачев в своей книге «Жизнь и реформы» особо подчеркивал: «Все лето 1989 года национальные проблемы держали общество в напряжении». В июне того же года в Фергане произошли кровавые столкновения между узбеками и турками-месхетинцами, в то время как в Прибалтике сепаратисты разжигали антирусские настроения. Еще более жарко было в Баку , где в январе 1990 года азербайджанские радикалы учинили погромы армян, а также русских и евреев. Периодически вспыхивало в Грузии . А 27 мая 1990 года в Ереване произошли столкновения между боевиками незаконных вооруженных формирований и военнослужащими Советской армии.

Все описанное — далеко не полный перечень конфликтов в союзных республиках в эпоху Перестройки.

Частота «пожаров» на окраинах СССР дала основания Горбачеву предположить на одном из заседаний Политбюро, что «кто-то в эшелонах власти республик подзуживает, разжигает страсти». При этом еще в июне 1988 года генсек ЦК КПСС заметил, что руководство партии и государства не станет поддерживать «один народ в ущерб другому».

Узбекистана и Ферганская долина, захватывающая территории Киргизии Таджикистана , традиционно являлась «плавильным котлом» многих народов и языков. В киргизских городах Ош и Узген , а также в Араванском районе узбеки составляют большинство населения. Представители этого народа исторически проживали в указанном регионе, а киргизы вели полукочевой образ жизни. Вековые социально-экономические взаимосвязи нарушило формирование границ республик в 1920-е годы и коллективизация в 1930-е, отмечается в материале «Межнациональные столкновения на юге Киргизии в июне 2010 г.», подготовленном организацией Human Rights Watch

В результате киргизы стали селиться в долине и предгорьях, что привело к обострению ситуации с землей и водой на территориях, уже занятых узбеками.

Последовавшее в 1989 году решение Верховного суда Киргизии о замене русского языка на киргизский в качестве официального языка КССР подтолкнуло узбекскую общину к созданию организации «Адолат», выступавшей, среди прочего, за создание Ошской автономной области и за справедливое представительство узбеков в государственных структурах. Созданная в мае 1990 года аналогичная киргизская организация «Ош Аймаги» основное внимание уделяла повышению уровня жизни киргизов и обеспечению их землей. Отвечая на этот общественный запрос, администрация Ошской области выделила участки под застройку за счет узбекских колхозов.

Всю весну 1990 года в столице Киргизии проходили практически непрерывные митинги киргизской молодежи, требующей земли. Одновременно в пригородах столицы не прекращались попытки самозахвата земельных участков.

В начале июня в городе Ош в Ферганской долине на юге Киргизской ССР начались массовые столкновения между киргизами, составлявшими национальное меньшинство, и узбеками. Конфликт вспыхнул вокруг земли колхоза имени Ленина, 95% работников которого были узбеками. За месяц до волнений, в мае, киргизская молодежь потребовала предоставить ей землю колхоза. Представители городских властей, также в основном киргизы по происхождению, сначала дали добро, однако через несколько дней отменили собственное решение.

4 июня на двух концах спорного поля собралось по толпе киргизов и узбеков.

Первых пришло около 1,5 тыс., вторых — более 10 тыс. Между враждующими сторонами встали вооруженные сотрудники милиции. Узбеки забросали правоохранителей бутылками и камнями и попытались атаковать киргизов. В ответ милиционеры открыли огонь. Тогда узбеки, пользуясь численным превосходством, двинулись к Ошу, учиняя по дороге погромы в киргизских селениях и избивая простых людей.

После того как милиция не позволила состояться драке «стенка на стенку» в Оше, конфронтация только усилилась. На следующий день, 5 июня, в город стянулись многочисленные группы киргизов из сельской местности. По пути они избивали и убивали узбеков.

Одновременно узбекский анклав Узген был «очищен от приезжих»: практически всех киргизов насильно заставили покинуть город. За счет вновь прибывших из других районов и Андижана Узбекской ССР количество узбеков увеличилось до 20 тыс. человек. Наращивали свою численность и киргизы. В качестве ответной меры их вооруженный отряд в ночь на 6 июня спустился с гор, вошел в Узген и атаковал узбеков. Вновь пролилась кровь.

Ветеран киргизских органов госбезопасности , впоследствии член Союза писателей Киргизии и автор исследования «Ошские события» Талант Разаков называл конкретные предпосылки межэтнического конфликта в Ферганской долине.

«В 1989 году в Баткене вспыхнули столкновения на границе между таджиками и киргизами из-за поливной воды. Потом в Фергане — между узбеками и турками. В тот же день — об этом не говорили — в Андижане: неизвестные молодые люди охотились на бухарских евреев и армян. А через год дошло до Оша. Люди были взвинчены. Такая националистическая паранойя быстро передается. Органы безопасности в 1990 году обо всем предупреждали руководство республики», — отмечал Разаков в интервью киргизскому изданию «Дело №…».

Столкновения удалось приостановить лишь к вечеру 6 июня 1990 года, когда в Ошскую область вошли подразделения Советской армии.

Им пришлось сходу вступить в бой, чтобы прервать прорыв в Ош толп агрессивно настроенных узбеков. Хулиганы оказали солдатам сопротивление, сметали милицейские кордоны и поджигали машины.

«Ценой огромных усилий армии и милиции удалось избежать вовлечения населения Узбекистана в конфликт на территории Киргизской ССР. Поход вооруженных узбеков из городов Наманган и Андижан в Ош был остановлен в нескольких десятках километров от города. Были зафиксированы случаи столкновений с армейскими подразделениями. Тогда перед рвущимися в Киргизию узбеками выступили главные политические и религиозные деятели Узбекской ССР, что помогло избежать дальнейших жертв», — констатировал в своей книге «Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР» историк Михаил Жирохов.

В ночь с 6 на 7 июня в Оше обстреляли здание УВД , при этом два милиционера получили ранения. А утром были совершены нападения на насосную станцию и городскую автобазу. Начались перебои в снабжении населения продуктами и питьевой водой. Локальные стычки продолжились и в следующие дни. По данным следственной группы прокуратуры СССР, в конфликте погибли около 300 человек. Тысячи получили ранения, порядка 500 отправились под арест. Сожжению и разграблению подверглись несколько сотен домов. Если верить неофициальным источникам, число жертв столкновений в Ошской области исчислялось тысячами — и могло доходить до 10 тыс. человек. Отдельные вспышки насилия фиксировались вплоть до августа.

Объявленное властями чрезвычайное положение было отменено лишь в ноябре.

Давние споры между киргизами и узбеками из-за земли вновь обострились в январе 2010 года, когда мэр Оша Мелисбек Мырзакматов объявил о намерении разработать генплан реконструкции города. 10-15 июня того же года произошли новые столкновения на межэтнической почве, приведшие к многочисленным жертвам.