Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«КГБ предупреждал»: 30 лет резне в Оше 

Газета.Ru 1 час назад
7 июня 1990 года достигли апогея столкновения между киргизами и узбеками в городе Ош. Беспорядки возникли из-за спора о принадлежности колхозных земель. Для подавления волнений советским властям пришлось вводить в зону ЧП армейские части. В ходе межнационального конфликта погибли, по разным оценкам, от 300 до 10 тыс. человек.
Межнациональные распри приобрели в позднем СССР массовый характер, превратившись едва ли не в закономерность. Так, Михаил Горбачев в своей книге «Жизнь и реформы» особо подчеркивал: «Все лето 1989 года национальные проблемы держали общество в напряжении». В июне того же года в Фергане произошли кровавые столкновения между узбеками и турками-месхетинцами, в то время как в Прибалтике сепаратисты разжигали антирусские настроения. Еще более жарко было в Баку, где в январе 1990 года азербайджанские радикалы учинили погромы армян, а также русских и евреев. Периодически вспыхивало в Грузии. А 27 мая 1990 года в Ереване произошли столкновения между боевиками незаконных вооруженных формирований и военнослужащими Советской армии.
Все описанное — далеко не полный перечень конфликтов в союзных республиках в эпоху Перестройки.
Частота «пожаров» на окраинах СССР дала основания Горбачеву предположить на одном из заседаний Политбюро, что «кто-то в эшелонах власти республик подзуживает, разжигает страсти». При этом еще в июне 1988 года генсек ЦК КПСС заметил, что руководство партии и государства не станет поддерживать «один народ в ущерб другому».
Ферганская долина, захватывающая территории Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, традиционно являлась «плавильным котлом» многих народов и языков. В киргизских городах Ош и Узген, а также в Араванском районе узбеки составляют большинство населения. Представители этого народа исторически проживали в указанном регионе, а киргизы вели полукочевой образ жизни. Вековые социально-экономические взаимосвязи нарушило формирование границ республик в 1920-е годы и коллективизация в 1930-е, отмечается в материале «Межнациональные столкновения на юге Киргизии в июне 2010 г.», подготовленном организацией Human Rights Watch.
В результате киргизы стали селиться в долине и предгорьях, что привело к обострению ситуации с землей и водой на территориях, уже занятых узбеками.
Последовавшее в 1989 году решение Верховного суда Киргизии о замене русского языка на киргизский в качестве официального языка КССР подтолкнуло узбекскую общину к созданию организации «Адолат», выступавшей, среди прочего, за создание Ошской автономной области и за справедливое представительство узбеков в государственных структурах. Созданная в мае 1990 года аналогичная киргизская организация «Ош Аймаги» основное внимание уделяла повышению уровня жизни киргизов и обеспечению их землей. Отвечая на этот общественный запрос, администрация Ошской области выделила участки под застройку за счет узбекских колхозов.
Всю весну 1990 года в столице Киргизии проходили практически непрерывные митинги киргизской молодежи, требующей земли. Одновременно в пригородах столицы не прекращались попытки самозахвата земельных участков.
В начале июня в городе Ош в Ферганской долине на юге Киргизской ССР начались массовые столкновения между киргизами, составлявшими национальное меньшинство, и узбеками. Конфликт вспыхнул вокруг земли колхоза имени Ленина, 95% работников которого были узбеками. За месяц до волнений, в мае, киргизская молодежь потребовала предоставить ей землю колхоза. Представители городских властей, также в основном киргизы по происхождению, сначала дали добро, однако через несколько дней отменили собственное решение.
4 июня на двух концах спорного поля собралось по толпе киргизов и узбеков.
Первых пришло около 1,5 тыс., вторых — более 10 тыс. Между враждующими сторонами встали вооруженные сотрудники милиции. Узбеки забросали правоохранителей бутылками и камнями и попытались атаковать киргизов. В ответ милиционеры открыли огонь. Тогда узбеки, пользуясь численным превосходством, двинулись к Ошу, учиняя по дороге погромы в киргизских селениях и избивая простых людей.
После того как милиция не позволила состояться драке «стенка на стенку» в Оше, конфронтация только усилилась. На следующий день, 5 июня, в город стянулись многочисленные группы киргизов из сельской местности. По пути они избивали и убивали узбеков.
Одновременно узбекский анклав Узген был «очищен от приезжих»: практически всех киргизов насильно заставили покинуть город. За счет вновь прибывших из других районов и Андижана Узбекской ССР количество узбеков увеличилось до 20 тыс. человек. Наращивали свою численность и киргизы. В качестве ответной меры их вооруженный отряд в ночь на 6 июня спустился с гор, вошел в Узген и атаковал узбеков. Вновь пролилась кровь.
Ветеран киргизских органов госбезопасности, впоследствии член Союза писателей Киргизии и автор исследования «Ошские события» Талант Разаков называл конкретные предпосылки межэтнического конфликта в Ферганской долине.
«В 1989 году в Баткене вспыхнули столкновения на границе между таджиками и киргизами из-за поливной воды. Потом в Фергане — между узбеками и турками. В тот же день — об этом не говорили — в Андижане: неизвестные молодые люди охотились на бухарских евреев и армян. А через год дошло до Оша. Люди были взвинчены. Такая националистическая паранойя быстро передается. Органы безопасности в 1990 году обо всем предупреждали руководство республики», — отмечал Разаков в интервью киргизскому изданию «Дело №…».
Столкновения удалось приостановить лишь к вечеру 6 июня 1990 года, когда в Ошскую область вошли подразделения Советской армии.
Им пришлось сходу вступить в бой, чтобы прервать прорыв в Ош толп агрессивно настроенных узбеков. Хулиганы оказали солдатам сопротивление, сметали милицейские кордоны и поджигали машины.
«Ценой огромных усилий армии и милиции удалось избежать вовлечения населения Узбекистана в конфликт на территории Киргизской ССР. Поход вооруженных узбеков из городов Наманган и Андижан в Ош был остановлен в нескольких десятках километров от города. Были зафиксированы случаи столкновений с армейскими подразделениями. Тогда перед рвущимися в Киргизию узбеками выступили главные политические и религиозные деятели Узбекской ССР, что помогло избежать дальнейших жертв», — констатировал в своей книге «Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР» историк Михаил Жирохов.
В ночь с 6 на 7 июня в Оше обстреляли здание УВД, при этом два милиционера получили ранения. А утром были совершены нападения на насосную станцию и городскую автобазу. Начались перебои в снабжении населения продуктами и питьевой водой. Локальные стычки продолжились и в следующие дни. По данным следственной группы прокуратуры СССР, в конфликте погибли около 300 человек. Тысячи получили ранения, порядка 500 отправились под арест. Сожжению и разграблению подверглись несколько сотен домов. Если верить неофициальным источникам, число жертв столкновений в Ошской области исчислялось тысячами — и могло доходить до 10 тыс. человек. Отдельные вспышки насилия фиксировались вплоть до августа.
Объявленное властями чрезвычайное положение было отменено лишь в ноябре.
Давние споры между киргизами и узбеками из-за земли вновь обострились в январе 2010 года, когда мэр Оша Мелисбек Мырзакматов объявил о намерении разработать генплан реконструкции города. 10-15 июня того же года произошли новые столкновения на межэтнической почве, приведшие к многочисленным жертвам.
Газета.Ru: последние новости
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды для Крыма Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды для Крыма Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Комментарии 6
Политика , Видео , Статьи , Михаил Горбачев , ФСБ , Human Rights Watch , МВД , КПСС , Баку , Грузия , Ереван , Кыргызстан , Таджикистан , Узбекистан , Узген , Фергана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин убил месячного сына
Россиянин убил месячного сына
В Москве открыли стрельбу
В Москве открыли стрельбу
В Японии признались в видимости F-35
В Японии признались в видимости F-35
Британиия раскрыла источник появления коронавируса
Британиия раскрыла источник появления коронавируса
Сервис велопроката заработал для всех желающих
Сервис велопроката заработал для всех желающих
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео спасения женщины из воды
00:28
Опубликовано видео спасения женщины из воды
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
00:50
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
В мире Новости Москвы
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
«КГБ предупреждал»: 30 лет резне в Оше
00:55
«КГБ предупреждал»: 30 лет резне в Оше
Политика Статьи
Виталина снова оскорбила память Норкиной
01:02
Виталина снова оскорбила память Норкиной
Шоу-бизнес
«70 лет — стыда нет»: хейтеры обсуждают фото Пугачевой
01:00
«70 лет — стыда нет»: хейтеры обсуждают фото Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение