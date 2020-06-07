«Хамский поступок»: как Москва ответит Праге 

Москва даст зеркальный и асимметричный ответ Праге на высылку двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в «доставке» в Чехию яда рицина, сообщили в МИД РФ. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал решение Праги подлой и гнусной провокацией.

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в «доставке» в Чехию дипломатом из России яда рицина.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, чешские власти совершили «недружественный и хамский поступок» и Москва будет руководствоваться произошедшим при рассмотрении модели дальнейших отношений с Прагой.

«Неприличный поступок. Но, конечно, будут и ответные меры», — приводит РИА «Новости» слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

Двумя днями ранее два сотрудника Российского центра науки и культуры в Праге были объявлены чешскими властями «persona non grata».

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. За такие провокации надо будет отвечать», — предупредили в МИД РФ.

Инцидент вызвал критику и в самой Праге — премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил, что дело о якобы «доставке» рицина, о котором ранее писали чешские СМИ на фоне скандала со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу , является полностью вымышленным.

Бабиш допустил, что эта скандальная история, подтверждений которой никто так и не представил, стала следствием «внутренней борьбы между сотрудниками [дипломатического] представительства РФ в Праге».

«Один из них намеренно направил нашей Службе безопасности и информации (контрразведке — «Газета.Ru») вымышленную информацию о планируемом нападении на чешских политиков», — заявил чешский премьер.

По его словам, действия этого человека привели к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Прагой.

Министр иностранных дел Томаш Петржичек отметил, что подконтрольное ему ведомство попыталось решить вопрос незаметно, но «подход России» не оставил другого выбора, кроме как выслать участвовавших в этом конфликте сотрудников из Чехии.

В конце апреля чешские СМИ сообщили, что российского дипломата заподозрили в организации покушения на первых лиц в администрации Праги. Как писала местная пресса, по мнению силовиков, злоумышленник пользовался помощью сотрудников российского посольства.

Издание Respect со ссылкой на источники указывало, что мужчина прибыл в аэропорт имени Вацлава Гавела из России за три недели до этого. Его встретил автомобиль диппредставительства РФ, а затем отвез в посольство, писали журналисты. В издании подчеркнули, что в портфеле человека мог находиться смертельный яд рицин. По данным чешского журнала, спецслужбы страны знали о его прибытии.

По версии СМИ, отравляющее вещество предназначалось двум политикам — главе администрации 6-го района Праги Ондржею Коларжу, который инициировал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу, и мэру столицы Зденеку Гржибу.

Последний незадолго до случившегося подписал указ о переименовании площади перед посольством РФ в честь политика Бориса Немцова

Обоих политиков после появления такой информации взяли под круглосуточную охрану.

Эту информацию подтвердил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Зденек Гржиб. По словам градоначальника, полиция обнаружила, что на него готовится покушение, около двух недель назад. «Наблюдение сейчас ведется только за мной. Мой дом окружен охраной, потому что это риск не только для меня, но и для моей семьи», — говорил он.

В Россотрудничестве уточнили, что персонами нон грата объявили исполняющего обязанности главы представительства организации Андрея Кончакова и сотрудника Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал решение Праги выслать двух российских дипломатов подлой и гнусной провокацией, которая требует ответа, передает «Интерфакс».

Отношения России и Чехии осложнились после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице — центре района Прага-6.

Власти пражского района демонтировали монумент и отправили его в запасники в начале апреля нынешнего года, несмотря на возмущение и протесты местных жителей, в том числе президента Чехии Милоша Земана

Во время сноса группа активистов из числа местных жителей на месте выражала негодование происходящим и даже пыталась помешать рабочим, но периметр был оцеплен полицией.