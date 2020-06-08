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На сайт голосования по Конституции внесли изменения 

Lenta.ru и ещё 23 41 минуту назад
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина. Информация размещена в разделе «Какие поправки?» на сайте 2020og.ru.
В седьмой пункт был добавлен следующий текст: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила отменить для Путина ограничения по президентским срокам после принятия правок в Конституцию. Президент говорил, что решение об этом должен принимать Конституционный суд. 16 марта суд одобрил поправки.
1 июня президент России подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции. Начать голосовать россияне смогут уже с 25 июня, чтобы обеспечить безопасность во время борьбы с коронавирусной инфекцией. В рамках профилактических мер на участках избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе измерят температуру.
В числе предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.
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Политика , Видео , Валентина Терешкова , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Ведомости
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