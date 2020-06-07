«Нью-Йорк не спасут, но здравый смысл сохранят»

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что русские жители Нью-Йорка остаются самыми здравомыслящими среди горожан, охваченных стремлением падать на колени и рыдать. По его словам, всё дело в особом иммунитете русских от политкорректности, под которой подразумевается псевдомораль и псевдонравственность.

Так Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал сообщение, опубликованное на другом канале с названием «Мюсли Лаврова». Пародийный ресурс разместил у себя видео с русскими байкерами, подписанное фразой: «Южный Бруклин, спи спокойно».

Мысль или, точнее, «мюсль» о способных сейчас спасти Нью-Йорк русских байкерах парадоксальна, но в ней есть и кое-что ещё, помимо стёба, — написал сенатор.

Он добавил, что спасти город русские не смогут, но и не станут падать на колени, рыдать и каяться.