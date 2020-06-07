Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков рассказал, спасут ли русские Нью-Йорк 

News.ru 38 минут назад
«Нью-Йорк не спасут, но здравый смысл сохранят»
Фото: globallookpress.com
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что русские жители Нью-Йорка остаются самыми здравомыслящими среди горожан, охваченных стремлением падать на колени и рыдать. По его словам, всё дело в особом иммунитете русских от политкорректности, под которой подразумевается псевдомораль и псевдонравственность.
Так Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал сообщение, опубликованное на другом канале с названием «Мюсли Лаврова». Пародийный ресурс разместил у себя видео с русскими байкерами, подписанное фразой: «Южный Бруклин, спи спокойно».
Мысль или, точнее, «мюсль» о способных сейчас спасти Нью-Йорк русских байкерах парадоксальна, но в ней есть и кое-что ещё, помимо стёба, — написал сенатор.
Он добавил, что спасти город русские не смогут, но и не станут падать на колени, рыдать и каяться.
Ранее NEWS.ru сообщал, что активисты русскоговорящей общины Бруклина провели сбор, на котором обратились к властям с призывом восстановить контроль над улицами Нью-Йорка. Община попросила мэра Билла де Блазио разрешить полиции сделать свою работу — убрать с улиц мародёров. Такое же обращение поддержано общиной к губернатору штата Эндрю Куомо и президенту Дональду Трампу.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
News.ru: последние новости
Путин поручил выделить деньги на базу данных генетической информации Путин поручил выделить деньги на базу данных генетической информации Путин выступил за скорейшее снятие ограничений по коронавирусу Путин выступил за скорейшее снятие ограничений по коронавирусу Путин рассказал, в чём состоит сила России Путин рассказал, в чём состоит сила России
Комментарии 5
Политика , Эндрю Куомо , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Совет Федерации , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собор Святой Софии в Стамбуле Эрдоган сделает мечетью
Собор Святой Софии в Стамбуле Эрдоган сделает мечетью
«Стал пить или нюхать»: Гордон о Соловьеве
«Стал пить или нюхать»: Гордон о Соловьеве
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
США решились на эксперимент с «убийцами» Илона Маска
США решились на эксперимент с «убийцами» Илона Маска
Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной
Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение