Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД опубликует подборку «наставлений» США по демократии 

РИА Новости и ещё 4 38 минут назад
Россия опубликует «наставления» США
Фото: Wana News Agency / Reuters
Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела сказать, что мы тоже умеем "троллить". И это тот самый как бы исторический момент, когда, честно говоря, дилемма все-таки возникает. Потому что, опять же хочу сказать, наверное, завтра мы сделаем специальную подборку в соцсетях МИД, Facebook МИДа. Там есть цитаты наших американских коллег и похлеще, как они учили, но мы сделаем подборку, наверное, на протяжении последних 10 лет, как они учили весь мир, так сказать, демократии. Как они поучали, наставляли, делали замечания, устраивали порку публичную. Это был даже не троллинг", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос, будет ли Россия "троллить" США на фоне беспорядков.
Как отметила Захарова, "наставления" США по демократии в последние годы были издевательством над теми странами, где были внутренние проблемы, так как Вашингтон делал заявления, видя ситуацию в этих странах.
"Во многом это было издевательство, видя внутренние проблемы. Очень часто, непосредственно являясь соучастником появления этих внутренних проблем других государств, они обязательно делали такие публичные заявления и в международных организациях, и в соцсетях, и на брифингах и так далее. У нас уже это готово, мы просто опубликуем завтра", — добавила она.
По ее словам, МИД РФ опубликует подборку о США "не для троллинга", а просто для напоминания, на будущее.
"Потому что когда в следующий раз очень захочется Вашингтону, а это будет уже достаточно скоро, кого-то, так сказать, научить демократии и рассказать, как надо жить и справляться с внутренними проблемами, будет, что напомнить", — сказала Захарова, отметив, что в настоящий момент не время для "троллинга" США, потому что протесты в США — реальная проблема.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Последние новости
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Комментарии 3
Политика , Ситуация в мире , Мария Захарова , МИД , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
В НАТО назревает крупный скандал
В НАТО назревает крупный скандал
Назван срок извержения супервулкана в США
Назван срок извержения супервулкана в США
США решились на эксперимент с «убийцами» Илона Маска
США решились на эксперимент с «убийцами» Илона Маска
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение