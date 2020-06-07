Россия опубликует «наставления» США

"Я хотела сказать, что мы тоже умеем "троллить". И это тот самый как бы исторический момент, когда, честно говоря, дилемма все-таки возникает. Потому что, опять же хочу сказать, наверное, завтра мы сделаем специальную подборку в соцсетях МИД, Facebook МИДа. Там есть цитаты наших американских коллег и похлеще, как они учили, но мы сделаем подборку, наверное, на протяжении последних 10 лет, как они учили весь мир, так сказать, демократии. Как они поучали, наставляли, делали замечания, устраивали порку публичную. Это был даже не троллинг", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос, будет ли Россия "троллить" США на фоне беспорядков.

Как отметила Захарова, "наставления" США по демократии в последние годы были издевательством над теми странами, где были внутренние проблемы, так как Вашингтон делал заявления, видя ситуацию в этих странах.

"Во многом это было издевательство, видя внутренние проблемы. Очень часто, непосредственно являясь соучастником появления этих внутренних проблем других государств, они обязательно делали такие публичные заявления и в международных организациях, и в соцсетях, и на брифингах и так далее. У нас уже это готово, мы просто опубликуем завтра", — добавила она.

По ее словам, МИД РФ опубликует подборку о США "не для троллинга", а просто для напоминания, на будущее.

"Потому что когда в следующий раз очень захочется Вашингтону, а это будет уже достаточно скоро, кого-то, так сказать, научить демократии и рассказать, как надо жить и справляться с внутренними проблемами, будет, что напомнить", — сказала Захарова, отметив, что в настоящий момент не время для "троллинга" США, потому что протесты в США — реальная проблема.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.