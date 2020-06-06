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«Заявили о высылке о двух российских сотрудников из загранучреждения.

Но, конечно, будут ответные меры. Конечно, это все будет учтено в выстраивании отношений с этим государством (с Чехией), не может быть другого решения», — приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, в пятницу два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова подчеркивала, что информация о привозе яда российским дипломатом является провокацией.

Посольство России в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми Прагой мерами, отметив, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога.

В МИД России указали, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.