Москва предпримет ответные меры после высылки двух российских дипломатов из Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
«Заявили о высылке о двух российских сотрудников из загранучреждения.
Но, конечно, будут ответные меры. Конечно, это все будет учтено в выстраивании отношений с этим государством (с Чехией), не может быть другого решения», — приводит слова дипломата ТАСС.
Напомним, в пятницу два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова подчеркивала, что информация о привозе яда российским дипломатом является провокацией.
Посольство России в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми Прагой мерами, отметив, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога.
В МИД России указали, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что решение о высылке российских дипломатов — гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует.