Пушков: США причинили слишком много зла

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков указал экс-послу США в Москве Майклу Макфолу на зло, причиненное Соединенными Штатами другим странам за последние 20 лет.
Ранее сенатор назвал бессмысленными заявления экс-дипломата о том, что Россия якобы отправляет "маленьких зеленых человечков для аннексии и оккупации территорий". В ответ на высказывания Макфола Пушков также упрекнул США в поддержке и порождении террористов, оккупации Ирака и создании хаоса в Ливии.
Бывший посол, в свою очередь, заявил, что Вашингтон неправильно поступил, когда ввел войска в Ирак, однако он критикует за это США. Майкфол добавил, что считает неправильным и воссоединение Крыма с Россией, которое он назвал, согласно принятой на Западе терминологии по отношению к этому событию, "аннексией", и призвал Пушкова критиковать российское правительство.
"Дело не в критике — критика ничего не изменила в агрессии США в Ираке и Ливии. Проблема в том, что США причинили слишком много зла ряду стран за последние 20 лет, чтобы учить Россию международному праву. Следуйте ему, и только тогда вы сможете учить других", — ответил на это сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина все еще считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".