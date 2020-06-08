Мишустин заявил о стабилизации на рынке труда в России 

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Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, но правительство продолжит оказывать поддержку гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

По его словам, стабилизация на рынке труда отчасти связана с постепенным выходом регионов из режима ограничений, передает РИА «Новости».

Мишустин подчеркнул, что свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный российским правительством

Власти продолжат помогать людям, оставшимся без работы из-за коронавируса, отметил глава правительства.