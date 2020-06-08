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Мишустин заявил о стабилизации на рынке труда в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 1 час назад
Мишустин заявил о стабилизации на рынке труда в России
Фото: РИА Новости
Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, но правительство продолжит оказывать поддержку гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, стабилизация на рынке труда отчасти связана с постепенным выходом регионов из режима ограничений, передает РИА «Новости».
Мишустин подчеркнул, что свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный российским правительством.
Власти продолжат помогать людям, оставшимся без работы из-за коронавируса, отметил глава правительства.
Ранее Мишустин поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план восстановления экономики. До этого он заявлял, что стоимость реализации общенационального плана по восстановлению отечественной экономики за два года составит около 5 трлн рублей.
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Политика , Михаил Мишустин , Правительство РФ , Минэкономразвития , РИА Новости
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