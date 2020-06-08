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Песков: Путин в курсе ситуации с «БесогонТВ» 

Алиса Селезнёва и ещё 2 6 минут назад
Кремль отреагировал на передачу Михалкова о чипировании
Фото: Министерство культуры РФ / Globallookpress.com
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин в курсе ситуации, которая сложилась вокруг авторской программы режиссера Никиты Михалкова «БесогонТВ». Об этом пишет ТАСС.
Никиту Михалкова лишили телевизионного эфира
Как сообщал «Рамблер», ранее с эфира телеканала «Россия-24» были сняты выпуски программы «Бесогон-ТВ», посвященные чипизации населения Земли, которая, по мнению авторов, инициируется американским миллиардером Биллом Гейтсом.
Михалков заявил, что выпуски будут доступны в YouTube.
«Я знаю, что президент знаком с этой ситуацией, он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и также с аргументацией канала», — пояснил Песков.
При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что у него нет информации о том, общались ли Путин и Михалков «после выхода нашумевших выпусков „Бесогона“ и как президент отреагировал на них.
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Политика , Ситуация в мире , Билл Гейтс , Владимир Путин , Никита Михалков , ИТАР-ТАСС
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