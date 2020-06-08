Кремль отреагировал на передачу Михалкова о чипировании

Как сообщал «Рамблер», ранее с эфира телеканала «Россия-24» были сняты выпуски программы «Бесогон-ТВ», посвященные чипизации населения Земли, которая, по мнению авторов, инициируется американским миллиардером Биллом Гейтсом

Михалков заявил, что выпуски будут доступны в YouTube.

«Я знаю, что президент знаком с этой ситуацией, он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и также с аргументацией канала», — пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что у него нет информации о том, общались ли Путин и Михалков «после выхода нашумевших выпусков „Бесогона“ и как президент отреагировал на них.