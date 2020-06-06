Познера возмутил вопрос о беспорядках в США 

Журналиста, телеведущего Владимира Познера возмутил вопрос читателя об акциях протеста в США, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

Познеру на его сайте был задан вопрос об акциях протеста в США:

«Как человек, который жил в Америке, скажите, не считаете ли вы, что в результате таких событий, как, например, массовые протесты по якобы борьбе с расизмом, определенная группа людей находится в более привилегированном положении и получает больше социальных благ, чем другие (афроамериканцы перед белыми, сторонники ЛГБТ перед людьми с традиционной сексуальной ориентацией)?».

Познер ответил, что данный вопрос «характерен для подавляющего большинства россиян на эту тему».

«Начну с того, что тональность и суть вашего вопроса говорит о двух вещах (…) Первая это то, что вы — сознательно или подсознательно — расист. Для вас цвет кожи человека имеет значение, особенно если цвет этот черный. Вторая это то, что вы либо знаете плохо, либо вообще не знаете ничего о реальном положении афроамериканцев, об их истории», — заявил журналист.

Автор вопроса привел статистику: «За 2018 год 52% убитых полицейскими безоружных людей — это белокожие».

«Статистика, на которую вы ссылаетесь, мягко говоря, неточна. В соответствии с вполне официальной американской статистикой, к афроамериканцам полицейские применяют насилие в семь (!) раз чаще, чем к белым. Но Бог с ней, со статистикой, хотя есть еще один показательный факт: афроамериканцев умерло в три раза больше от коронавируса, чем белых», — ответил Познер.

Он также призвал задуматься над тем, что «десятки тысяч людей в течение десяти ночей подряд в десятках городах США, рискуя тем, что их изобьют, а то и убьют, выходят с протестом на улицу».

«И вы называете это «якобы борьбой с расизмом определенной группы людей», которые находятся в более привилегированном положении и получают больше социальных благ. Мне жаль, что вы и люди, думающие так, (…) сами не являетесь афроамериканцами. Это было бы полезно, вы, безусловно, поняли бы, каково быть чернокожим в Америке», — заявил телеведущий.

Напомним, протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках, а также об отказе американских генералов задействовать армию против граждан.