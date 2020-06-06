В ходе своего доклада глава региона сообщил, что на возведение и оснащение библиотеки правительство России выделило 615 миллионов рублей.

«Не-не-не, миллиард, — перебил его Путин. — По моим данным, миллиард стоит, миллиард 200 миллионов стоит библиотека, 200 [миллионов] — от вас. Если вы говорите 600, где 400 миллионов?».

«Владимир Владимирович, нам еще предстоит реконструкция старого здания. Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете. Я хотел немножко… Оказалось все не так», — ответил президенту Цыденов.