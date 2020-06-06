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Путин рассказал о силе и величии России 

Газета.Ru и ещё 2 33 минуты назад
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями культуры заявил, что величие и сила России заключаются в многообразии, а общий долг россиян заключается в сохранении и преумножении этого. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства отметил уникальность наследия России во всем его многообразии.
«В этом величие и сила России — в многообразии. Традиции, обычаи, язык каждого народа, каждого этноса — это абсолютно бесценное богатство России, и наш общий долг — сохранять и преумножать его», — подчеркнул российский лидер.
В ходе видеоконференции президент также назвал русский язык основой национальной идентичности, объединяющей народы в РФ.
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Политика , Видео , Социология , Владимир Путин
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