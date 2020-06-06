Владимир Путин считает, что выходить из режима ограничений «как можно быстрее». При этом он отметил, что отменять ограничительные меры нужно осознанно и спокойно, передает ТАСС.
На совещании с деятелями культуры президент также предложил главному санитарному врачу и медикам подумать с представителями отрасли над тем, что можно сделать для деятелей культуры и искусства, чтобы они не утрачивали свою квалификацию.
Анна Попова сообщила, что Роспотребнадзор скоро представит рекомендации по работе театров, которые ведомство разрабатывает с деятелями культуры. Возобновление работы учреждений культуры она назвала «приоритетной задачей», отмечает РБК.