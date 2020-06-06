Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: из режима ограничений надо выходить быстро, но спокойно 

BFM.RU и ещё 28 47 минут назад
«Как можно быстрее»: Путин — об отказе от карантинных мер
Фото: РИА Новости
Владимир Путин считает, что выходить из режима ограничений «как можно быстрее». При этом он отметил, что отменять ограничительные меры нужно осознанно и спокойно, передает ТАСС.
Названа внезапная причина заражения коронавирусом
На совещании с деятелями культуры президент также предложил главному санитарному врачу и медикам подумать с представителями отрасли над тем, что можно сделать для деятелей культуры и искусства, чтобы они не утрачивали свою квалификацию.
Анна Попова сообщила, что Роспотребнадзор скоро представит рекомендации по работе театров, которые ведомство разрабатывает с деятелями культуры. Возобновление работы учреждений культуры она назвала «приоритетной задачей», отмечает РБК.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
BFM.RU: последние новости
В МИДе не исключили провокаций НАТО к параду Победы В МИДе не исключили провокаций НАТО к параду Победы Разработка вакцины как аспект политической борьбы. Комментарий Георгия Бовта Разработка вакцины как аспект политической борьбы. Комментарий Георгия Бовта МИД России напомнил Украине о возможных симметричных действиях в отношении дипучреждений МИД России напомнил Украине о возможных симметричных действиях в отношении дипучреждений
Политика , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному
В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Британиия раскрыла источник появления коронавируса
Британиия раскрыла источник появления коронавируса
«Стал пить или нюхать»: Гордон о Соловьеве
«Стал пить или нюхать»: Гордон о Соловьеве
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение