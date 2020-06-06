«Гнусная и подлая провокация со стороны Чехии»

Решение о высылке российских дипломатов — гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии , ответ со стороны РФ последует, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин

В пятницу премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина. Как сообщил РИА Новости замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов, высылаемые сотрудники должны покинуть Чехию в течение 48 часов.

"Ответные меры будут. Но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей", — сказал Нарышкин журналистам.

Еженедельник Respekt написал 27 апреля со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин. По данным издания, мужчина проследовал в посольство РФ.