«Гнусная и подлая провокация со стороны Чехии»

Решение о высылке российских дипломатов — гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ со стороны РФ последует, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
В пятницу премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина. Как сообщил РИА Новости замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов, высылаемые сотрудники должны покинуть Чехию в течение 48 часов.
"Ответные меры будут. Но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей", — сказал Нарышкин журналистам.
Еженедельник Respekt написал 27 апреля со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин. По данным издания, мужчина проследовал в посольство РФ.
Чешское ТВ 10 мая заявило, что этот мужчина — и.о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. Чешские СМИ утверждали, что из-за него находятся под охраной полиции три пражских политика, связанные с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Посольство России в Чехии опровергло сообщения о привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.