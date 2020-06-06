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Путин отдал Мишустину необычное распоряжение 

Майк Габриелян и ещё 23 32 минуты назад
Путин отдал Мишустину необычное распоряжение
Фото: ТАСС
В России создадут национальную генетическую базу. О её работе правительство должно отчитаться уже осенью 2020 года. Такое поручение от президента Владимира Путина получили премьер-министр Михаил Мишустин и директор «Курчатовского института» Александр Благов. Об этом сообщает сайт президента России.
В указе главы государства говорится, что правительство РФ при участии исследовательского центра «Курчатовский институт» должно обеспечить создание и работу «Национальной базы генетической информации». Для этого надо разработать форматы хранения и передачи данных, необходимые поисковые программы и другие программные средства.
Правительство должно представить доклад о проделанной работе до 1 октября 2020 года.
С 2021 года из федерального бюджета будут постоянно выделяться средства на создание и функционирование базы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на совещании по развитию генетических технологий президент предложил использовать отечественные наработки в биоинформатике и создать Национальную базу генетической информации.
По словам президента, Россия должна обладать генетическими технологиями, которые позволят предупреждать и лечить заболевания, увеличивать срок жизни, очищать землю, воду и воздух, применять экологически чистое биотопливо.
«Речь идет о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности», — сказал Путин.
Президент также призвал российские компании вложиться в геномные центры мирового уровня, которые планируется создать в рамках нацпроекта «Наука». Он должен быть реализован в России к 2024 году. На проект планируется потратить более 625 миллиардов рублей.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Александр Благов , Курчатовский институт , Правительство РФ
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