Путин отдал Мишустину необычное распоряжение 

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В указе главы государства говорится, что правительство РФ при участии исследовательского центра «Курчатовский институт» должно обеспечить создание и работу «Национальной базы генетической информации». Для этого надо разработать форматы хранения и передачи данных, необходимые поисковые программы и другие программные средства.

Правительство должно представить доклад о проделанной работе до 1 октября 2020 года.

С 2021 года из федерального бюджета будут постоянно выделяться средства на создание и функционирование базы.

Ранее «Рамблер» сообщал , что на совещании по развитию генетических технологий президент предложил использовать отечественные наработки в биоинформатике и создать Национальную базу генетической информации.

По словам президента, Россия должна обладать генетическими технологиями, которые позволят предупреждать и лечить заболевания, увеличивать срок жизни, очищать землю, воду и воздух, применять экологически чистое биотопливо.

«Речь идет о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности», — сказал Путин.

Президент также призвал российские компании вложиться в геномные центры мирового уровня, которые планируется создать в рамках нацпроекта «Наука». Он должен быть реализован в России к 2024 году. На проект планируется потратить более 625 миллиардов рублей.