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В МИД России поддержали инициативу Египта по Ливии 

RT на русском и ещё 25 45 минут назад
В МИД России поддержали инициативу Египта по Ливии
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает инициативу Каира по прекращению огня в Ливии.
Как передаёт РИА Новости, 6 июня лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретился с командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром и главой Палаты представителей Акилой Салехом.
По результатам встречи президент Египта объявил о новой межливийской инициативе, включающей в себя прекращение огня и условия политического урегулирования.
«Мы ожидали эту инициативу, знали, что она готовится. Сейчас, ознакомившись с содержанием предложений президента Египта, мы, конечно, поддерживаем любые предложения, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в Ливии», — отметил Богданов.
Ранее Совбез ООН продлил действие оружейного эмбарго в Ливии.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Михаил Богданов , абдель ас-сиси , МИД , Совбез ООН , Египет , Каир , Ливия
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