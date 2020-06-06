В МИД России поддержали инициативу Египта по Ливии 

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Как передаёт РИА Новости, 6 июня лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретился с командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром и главой Палаты представителей Акилой Салехом.

По результатам встречи президент Египта объявил о новой межливийской инициативе, включающей в себя прекращение огня и условия политического урегулирования.

«Мы ожидали эту инициативу, знали, что она готовится. Сейчас, ознакомившись с содержанием предложений президента Египта, мы, конечно, поддерживаем любые предложения, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в Ливии», — отметил Богданов.