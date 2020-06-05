Депутат Госдумы заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился короноавирусом.
"Да, подтвердился коронавирус. Я в 24-й больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации", — сказал он в пятницу ТАСС.
Ионин уточнил, что чувствует себя нормально, из симптомов заболевания у него есть кашель.
До этого было известно о заражении нескольких депутатов. В их числе были, в частности, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и первый заместитель главы комитета Дмитрий Новиков (оба — КПРФ), зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и депутат Светлана Максимова (обе — "Единая Россия").