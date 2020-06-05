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Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 2 29 минут назад
Депутат Госдумы заразился коронавирусом
Фото: Вконтакте
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился короноавирусом.
"Да, подтвердился коронавирус. Я в 24-й больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации", — сказал он в пятницу ТАСС.
Ионин уточнил, что чувствует себя нормально, из симптомов заболевания у него есть кашель.
До этого было известно о заражении нескольких депутатов. В их числе были, в частности, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и первый заместитель главы комитета Дмитрий Новиков (оба — КПРФ), зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и депутат Светлана Максимова (обе — "Единая Россия").
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Политика , Дмитрий Ионин , Оксана Пушкина , Светлана Максимова , Калашников Леонид Иванович , Дмитрий Новиков , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург
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