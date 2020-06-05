Депутат Госдумы заразился коронавирусом

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"Да, подтвердился коронавирус. Я в 24-й больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации", — сказал он в пятницу ТАСС.

Ионин уточнил, что чувствует себя нормально, из симптомов заболевания у него есть кашель.