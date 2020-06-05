Он подчеркнул, что ответ России «будет обязательно».

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что двоих российских дипломатов персонами нон грата. По его словам, обвинения российских дипломатов в причастности к планам по отравлению чешских региональных политиков были ложными, однако решение об их высылке было связано как раз с этим скандалом.

22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России. Появились данные о том, что некоторое время назад в аэропорт Праги прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. Позднее чешское сетевое издание Seznam сообщило о некоем россиянине Андрее Викторовиче К., который якобы привез в апреле в столицу Чехии смертельный яд.