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В России рассказали об ответе на высылку дипломатов из Чехии 

Lenta.ru 50 минут назад
Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Чехии. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА Новости в пятницу, 5 июня.
Он подчеркнул, что ответ России «будет обязательно».
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что двоих российских дипломатов персонами нон грата. По его словам, обвинения российских дипломатов в причастности к планам по отравлению чешских региональных политиков были ложными, однако решение об их высылке было связано как раз с этим скандалом.
22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России. Появились данные о том, что некоторое время назад в аэропорт Праги прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. Позднее чешское сетевое издание Seznam сообщило о некоем россиянине Андрее Викторовиче К., который якобы привез в апреле в столицу Чехии смертельный яд.
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Политика , Видео , Андрей Бабиш , Владимир Джабаров , Комитет Совета Федерации по международным делам , РИА Новости , Чехия
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