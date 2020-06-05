Между Россией и Чехией разгорается новый скандал 

«Ответ будет обязательно, зеркальный», — сказал он.

Сенатор назвал решение Чехии «абсолютно глупой и недружественной акцией» и предположил, что оно может быть направлено на срыв визита президента страны Милоша Земана в Москву на Парад Победы.

«Думаю, это сделано для того, чтобы сорвать поездку Земана на парад Победы в Москве, чтобы она не состоялась. Сам скандал с якобы бывшей провозкой яда закончился месяц назад, и вдруг, как только Земан заявил, что обязательно поедет на парад, последовали такие решения и заявления», — заявил Джабаров.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Прага объявила персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Они покинут страну 7 июня. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, «один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков».