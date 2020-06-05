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Между Россией и Чехией разгорается новый скандал 

Вероника Полынина 49 минут назад
Россия зеркально ответит на высылку из Чехии российских дипломатов. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА «Новости».
«Ответ будет обязательно, зеркальный», — сказал он.
Сенатор назвал решение Чехии «абсолютно глупой и недружественной акцией» и предположил, что оно может быть направлено на срыв визита президента страны Милоша Земана в Москву на Парад Победы.
«Думаю, это сделано для того, чтобы сорвать поездку Земана на парад Победы в Москве, чтобы она не состоялась. Сам скандал с якобы бывшей провозкой яда закончился месяц назад, и вдруг, как только Земан заявил, что обязательно поедет на парад, последовали такие решения и заявления», — заявил Джабаров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Прага объявила персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Они покинут страну 7 июня. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, «один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков».
В апреле в чешских СМИ появилась информация о российском агенте спецслужб с дипломатическим паспортом, который якобы привез в Прагу яд для отравления пражских чиновников, ответственных за снос памятника маршалу СССР Ивану Коневу.
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Политика , Видео , Владимир Джабаров , Милош Земан , Иван Конев , Совет Федерации , РИА Новости , Чехия
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