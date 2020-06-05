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Путин пообещал помочь приюту кошек из Тольятти 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Путин поможет приюту кошек из Тольятти
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в День эколога пообещал помочь приюту кошек из Тольятти "Кошкин дом". Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Глава приюта Наталья Боброва рассказала президенту, что в период пандемии приют, который живет на пожертвования, испытывает сложности с финансированием.
Путин обещал подумать над помощью приютам, оказавшимся в такой ситуации.
"Мы вас услышали и вам поможем… Придумаем такой способ поддержки", — сказал президент.
Путин также назвал мерзкими проявления живодерства в обществе, о которых рассказали руководители приютов, и отметил, что тема экологического образования и воспитания экологической культуры очень важны.
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Политика , Наталья Боброва , Владимир Путин , Тольятти
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