Путин поможет приюту кошек из Тольятти

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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в День эколога пообещал помочь приюту кошек из Тольятти "Кошкин дом". Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Глава приюта Наталья Боброва рассказала президенту, что в период пандемии приют, который живет на пожертвования, испытывает сложности с финансированием.

Путин обещал подумать над помощью приютам, оказавшимся в такой ситуации.

"Мы вас услышали и вам поможем… Придумаем такой способ поддержки", — сказал президент.

Путин также назвал мерзкими проявления живодерства в обществе, о которых рассказали руководители приютов, и отметил, что тема экологического образования и воспитания экологической культуры очень важны.