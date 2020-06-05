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Путин назвал Потанину причину ЧП в Норильске 

News.ru 57 минут назад
Если бы в Норильске своевременно поменяли резервуар для топлива, не было бы ни экологического, ни материального ущерба. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании, посвящённом ситуации в Норильске.
Прошу все структуры, которые напрямую задействованы, взять ситуацию под полный контроль, нужно разобраться в причинах тщательно и бескомпромиссно, — подчеркнул президент.
Он потребовал проверить на соответствие норм все подобные объекты в стране. Все восстановительные работы, по мнению российского лидера, должны пройти под руководством Росприроднадзора.
29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.
5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.
Ситуацию прокомментировал бывший совладелец «Норникеля» бизнесмен Михаил Прохоров. Он осудил призывы к национализации компании после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По его словам, такие заявления формируют опасный прецедент для бизнеса.
Как писал NEWS.ru, глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧП в Норильске и не потратит при этом «ни рубля бюджетных средств».
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Политика , Видео , Владимир Потанин , Владимир Путин , Михаил Прохоров , МЧС , Норникель , Норильск
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