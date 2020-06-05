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Имена дипломатов Бабиш не уточнил. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек отметил, что дипломаты будут высланы из страны. По его словам, аналогичный ответный шаг, вероятно, последует с российской стороны.

Бабиш утверждает, что высылка связана с информацией о запланированном нападении на чешских политиков.

«Помимо излишнего обременения наших служб безопасности, это также вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике», — заявил премьер.

Как писал «Рамблер», отношения России и Чехии обострились после демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, который командовал освободившими город войсками в 1945 году.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу просил Минобороны Чехии передать памятник российской стороне, но в ведомстве сказали, что не могут им распоряжаться, так как он принадлежит району Прага-6. Памятник решили отправить в музей истории XX века, который откроется в ближайшие годы.