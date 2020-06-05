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Чехия объявила двух дипломатов из России персонами нон грата 

Мария Иванова и ещё 11 18 минут назад
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что Прага объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Об этом сообщает iROZHLAS.
Имена дипломатов Бабиш не уточнил. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек отметил, что дипломаты будут высланы из страны. По его словам, аналогичный ответный шаг, вероятно, последует с российской стороны.
Бабиш утверждает, что высылка связана с информацией о запланированном нападении на чешских политиков.
«Помимо излишнего обременения наших служб безопасности, это также вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике», — заявил премьер.
Как писал «Рамблер», отношения России и Чехии обострились после демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, который командовал освободившими город войсками в 1945 году.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу просил Минобороны Чехии передать памятник российской стороне, но в ведомстве сказали, что не могут им распоряжаться, так как он принадлежит району Прага-6. Памятник решили отправить в музей истории XX века, который откроется в ближайшие годы.
Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, а в чешских СМИ появилась информация о человеке, якобы прибывшем из России с ядом, чтобы отравить главу шестого района Праги Ондржея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. В МИД России это назвали фейком.
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Политика , Видео , В мире , Сергей Шойгу , Андрей Бабиш , Томаш Петржичек , Иван Конев , Министерство обороны , МИД , СКР , Прага , Чехия
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