Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах ЧП в Норильске 

RT на русском и ещё 6 35 минут назад
Путин поручил бескомпромиссно оценить ЧП в Норильске
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил взять ситуацию с разливом дизельного топлива в Норильске под полный контроль и бескомпромиссно разобраться в причинах ЧП.
«Я прошу все структуры, которые напрямую должны быть задействованы в этой работе, взять ситуацию под полный особый контроль. Безусловно, нужно разобраться в причинах, тщательно и абсолютно бескомпромиссно, объективно оценить ущерб», — сказал глава государства на совещании с экологами и зоозащитниками.
Ранее Путин потребовал доложить ему о неотложных мерах, принятых по ситуации.
29 мая на норильской ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
RT на русском: последние новости
Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата В Кремле прокомментировали расхождение данных о ЧП на ТЭЦ в Норильске В Кремле прокомментировали расхождение данных о ЧП на ТЭЦ в Норильске Кадыров призвал не верить в слухи о «чипизации» Кадыров призвал не верить в слухи о «чипизации»
Политика , Владимир Путин , Норникель , Норильск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К посольству России в Абхазии приехали силовики
К посольству России в Абхазии приехали силовики
Раскрыто последнее смс умершей Цывиной любовнику
Раскрыто последнее смс умершей Цывиной любовнику
Франция ответила на указ Путина о ядерном сдерживании
Франция ответила на указ Путина о ядерном сдерживании
В Сочи белобочка выплыла к людям за помощью
В Сочи белобочка выплыла к людям за помощью
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение