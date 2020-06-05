Катастрофа в Норильске: Потанин дал обещание Путину

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Он подчеркнул, что экосистему в регионе вернут в нормальное состояние с использованием самых современных технологий.

По оценке компании, на работы по восстановлению экологии придется потратить не менее десяти миллиардов рублей.

Авария в Норильске

В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сейчас предельно допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.

На территории края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено несколько уголовных дел.

Как считают в компании "Норникель", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.