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Богданов обсудил с послом Франции ситуацию в Ливии 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Богданов обсудил с послом Франции ситуацию в Ливии
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Франции в РФ Пьер Леви обсудили ситуацию в Ливии, в ходе беседы была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в стране и возобновления межливийских переговоров, говорится в сообщении МИД РФ.
Беседа Богданова и Леви в видеоформате состоялась 5 июня по инициативе французской стороны.
"В ходе обстоятельного обмена мнениями по актуальным ближневосточным вопросам особый акцент был сделан на ситуации в Ливии. При этом была подчеркнута безальтернативность политического урегулирования кризиса в этой стране, необходимость скорейшего прекращения боевых действий и возобновления инклюзивных межливийских переговоров на основе решений международной конференции по Ливии в Берлине 19 января и закрепляющей их резолюции 2510 СБ ООН", — сообщили в МИД.
Была также рассмотрена проблематика урегулирования палестино-израильского конфликта на базе двухгосударственного решения в соответствии с нормами и принципами международного права, добавили в ведомстве.
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Политика , Михаил Богданов , МИД , Совбез ООН , Ливия , Франция
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