Богданов обсудил с послом Франции ситуацию в Ливии 

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Беседа Богданова и Леви в видеоформате состоялась 5 июня по инициативе французской стороны.

"В ходе обстоятельного обмена мнениями по актуальным ближневосточным вопросам особый акцент был сделан на ситуации в Ливии. При этом была подчеркнута безальтернативность политического урегулирования кризиса в этой стране, необходимость скорейшего прекращения боевых действий и возобновления инклюзивных межливийских переговоров на основе решений международной конференции по Ливии в Берлине 19 января и закрепляющей их резолюции 2510 СБ ООН", — сообщили в МИД.

Была также рассмотрена проблематика урегулирования палестино-израильского конфликта на базе двухгосударственного решения в соответствии с нормами и принципами международного права, добавили в ведомстве.