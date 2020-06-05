«Если президент посчитает необходимым, то сделает» 

На очередной встрече с журналистами официальному представителю президента задали вопрос, собирается ли национальный лидер выступить с обращением к россиянам до или после голосования по внесению поправок в Конституцию. Песков подчеркнул, что решение пока не принято.

«Если и когда президент посчитает необходимым, он это сделает», — отметил пресс-секретарь.

Ранее, как сообщал «Рамблер», была объявлена дата проведения голосования по поправкам в главный документ страны. Изначально оно должно было состояться 22 апреля, но из-за угрозы распространения коронавируса перенесено на более поздний срок. 1 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование пройдёт 1 июля.

Информация об определении даты подстегнула желание жителей страны поучаствовать в судьбе государства. Количество желающих принять участие в голосовании выросло на 4% и достигло уровня 67%.