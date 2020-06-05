Потанин примет участие в совещании у Путина 

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"Сегодня Потанин принимает участие в видеоконференции", — сказал Песков, отвечая на вопрос, контактировал ли президент с Потаниным или такая встреча планируется.

По его словам, Путин в пятницу пообщается с экологами и зоозащитниками, обсудит ход ликвидации ЧС в Норильске.