Потанин примет участие в совещании у Путина 

Один из основных совладельцев и глава "Норникеля" Владимир Потанин примет в пятницу участие в совещании у президента РФ Владимира Путина по экологии, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня Потанин принимает участие в видеоконференции", — сказал Песков, отвечая на вопрос, контактировал ли президент с Потаниным или такая встреча планируется.
По его словам, Путин в пятницу пообщается с экологами и зоозащитниками, обсудит ход ликвидации ЧС в Норильске.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.