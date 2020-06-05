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Эксперт оценил заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке 

РИА Новости и ещё 1 19 минут назад
Эксперт оценил заявления США о роли РФ на Ближнем Востоке
Фото: ТАСС
США в Сирии заигрывают с терроризмом, а Россия с Ближнего Востока не уйдет, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Накануне помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку играет там "деструктивную роль".
"В вопросах Ближнего Востока США не гнушаются самыми грубыми манипуляциями. Объективно, Америка, заигрывая с терроризмом и сознательно дестабилизируя и без того напряженную обстановку в Сирии и Ливии, пытается добиться мирового господства по принципу "разделяй и властвуй", — сказал Липовой.
По его словам, называя себя миротворческой державой, США активно вмешиваются в суверенитет других стран, "подбрасывая поленьев в огонь раздирающих их гражданских войн". Но "дестабилизирующим фактором" называют почему-то Россию, которая всеми силами стремится этот огонь потушить, не нарушая ничьих границ, отметил генерал.
"Последствия американской "миротворческой" политики и того "выбора", который они предоставляют странам, входящим в сферу их интересов, мы уже видели. Если это и есть мирная жизнь в понимании американского правительства, то это просто страшно, и Россия по мере своих возможностей постарается не допустить подобного исхода для стран Ближнего Востока", — добавил Липовой.
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Политика , Госдеп США , РИА Новости , Сирия , США
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