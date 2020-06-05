Эксперт оценил заявления США о роли РФ на Ближнем Востоке

США в Сирии заигрывают с терроризмом, а Россия с Ближнего Востока не уйдет, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Накануне помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку играет там "деструктивную роль".

"В вопросах Ближнего Востока США не гнушаются самыми грубыми манипуляциями. Объективно, Америка, заигрывая с терроризмом и сознательно дестабилизируя и без того напряженную обстановку в Сирии и Ливии, пытается добиться мирового господства по принципу "разделяй и властвуй", — сказал Липовой.

По его словам, называя себя миротворческой державой, США активно вмешиваются в суверенитет других стран, "подбрасывая поленьев в огонь раздирающих их гражданских войн". Но "дестабилизирующим фактором" называют почему-то Россию, которая всеми силами стремится этот огонь потушить, не нарушая ничьих границ, отметил генерал.