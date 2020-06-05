«Смерти и разрушения»: Захарова о политике США

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«Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? Не можем припомнить», — сказала Захарова РИА «Новости».

По ее словам, «только смерти и разрушения стали итогом политики США в регионе».

«Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог «удачного проекта», — добавила она.

Ранее источник в МИД России назвал глупостью слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна уйти с Ближнего Востока.