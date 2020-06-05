Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова напомнила о «смертях и разрушениях» от политики США на Ближнем Востоке 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
«Смерти и разрушения»: Захарова о политике США
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера к России уйти с Ближнего Востока, призвала вспомнить, что итогом политики США в регионе стали «только смерти и разрушения».
«Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? Не можем припомнить», — сказала Захарова РИА «Новости».
По ее словам, «только смерти и разрушения стали итогом политики США в регионе».
«Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог «удачного проекта», — добавила она.
Ранее источник в МИД России назвал глупостью слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна уйти с Ближнего Востока.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В МИД назвали глупостью призыв США к России уйти с Ближнего Востока В МИД назвали глупостью призыв США к России уйти с Ближнего Востока В Совфеде отреагировали на угрозы введения новых санкций со стороны США В Совфеде отреагировали на угрозы введения новых санкций со стороны США МИД обвинил Киев в нарушении нормы дипломатического поведения МИД обвинил Киев в нарушении нормы дипломатического поведения
Политика , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Видео
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение