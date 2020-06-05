Россия может отдать Курилы Японии , если в стране сменится правительство. Но нынешние власти не намерены отчуждать острова, рассказал в разговоре с URA.RU доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин. По его словам, это будет невозможно с учетом новых поправок в Конституцию РФ, а также из-за важности территории для российского флота.

Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти Японии настаивать на возврате всех четырех островов Южных Курил, а не двух, как планируется. По его словам, таким образом страна сможет продемонстрировать всему миру верность своему слову, пишет «Утро.ру».

«Это невозможно в ближайшее время, особенно в условиях принятия новых поправок [в Конституцию РФ], там же достаточно четко прописано (поправка в 67 статью предусматривает обеспечение территориальной целостности и запрет действий и призывов к отчуждению территории — прим. ред.). Если сменится правительство и придет какое-то новое, то тогда может быть», — пояснил политолог. По его словам, российская позиция по курильскому вопросу может измениться очень нескоро.

Ярулин добавил, что в Вилючинске, который находится неподалеку от Курил, дислоцированы российские ядерные подводные лодки. Если же Россия передаст даже два острова Японии, то страна потеряет выход в Тихий океан.

«Наш военно-морской флот просто запирается, и тогда мы проигрываем Тихий океан, можно забыть про Северный морской путь», — отметил эксперт.

Также вопрос с Курилами должен помочь России на международной арене, поскольку сейчас происходит передел сфер влияния.