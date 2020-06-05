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Путин поздравил работников Минприроды с Днем эколога 

ТАСС и ещё 6 4 часа назад
Путин поздравил работников Минприроды с Днем эколога
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил работников Минприроды России и подведомственных министерству учреждений с Днем эколога. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"Вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов по праву находятся в числе наших безусловных общенациональных приоритетов. Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач, главные из которых — создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, формирование высокой экологической культуры в обществе", — подчеркнул президент.
Путин также отметил, что Россия будет и впредь поддерживать международные инициативы, которые направлены на улучшение состояния окружающей среды.
5 июня в России ежегодно отмечается профессиональный праздник — День эколога. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2007 года по предложению комитета Госдумы РФ по экологии (ныне комитет по экологии и охране окружающей среды). Российский День эколога приурочен к празднованию Всемирного дня окружающей среды (World Environment Day), который также отмечается в этот день.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Госдума , Минприроды
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