Путин поздравил работников Минприроды с Днем эколога 

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Президент России Владимир Путин поздравил работников Минприроды России и подведомственных министерству учреждений с Днем эколога. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов по праву находятся в числе наших безусловных общенациональных приоритетов. Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач, главные из которых — создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, формирование высокой экологической культуры в обществе", — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что Россия будет и впредь поддерживать международные инициативы, которые направлены на улучшение состояния окружающей среды.