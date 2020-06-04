МИД включил Британию в доклад о героизации нацизма

О неонацизме в Великобритании , его и истоках и современных проявлениях, сообщается в новом докладе МИД РФ , опубликованном 4 июня.

«Движение националистов в Великобритании имеет глубокие корни, уходящие в историческое прошлое этого государства. Первые сторонники крайне правых взглядов — «британского фашизма» — появились в стране в первой половине XX века», — отмечается в документе.

Отмечается, что и борьба с «засильем» мигрантов после освобождения колоний от европейского владычества и стремление сохранить на этом фоне традиционный образ жизни британцев «оказались в фокусе внимания праворадикальных групп и не покидают его до сих пор».

«Современная британская политкорректность во многом предпочитает игнорировать болезненный вопрос деятельности в стране организаций неонацистского толка», — отмечают авторы документа.

В Великобритании при этом наблюдается такой перекос: часто люди, «из благих побуждений продвигающие „английский образ жизни“ и „английское наследие“, могут попасть под обвинение в ксенофобии».

«Флаг Англии многими уже воспринимается как националистический, и его стараются не демонстрировать на публичных мероприятиях, в частности на матчах футбольной сборной Англии», — сообщается в документе.

МИД РФ рассказывает в докладе о деятельности ультраправых организаций в Великобритании, как действовавших раньше, так и современных.

«Одним из наиболее ярких проявлений неонацизма за последнее время стал скандал вокруг ситуации с использованием нацистской символики военнослужащими королевской морской пехоты в июне 2019 года: в ходе «посвящения в морпехи» на грудь одного из сослуживцев они нанесли изображение свастики, а затем разместили фотографии этого в соцсетях», — напоминает МИД.

Российское ведомство отмечает, что, несмотря на такую обстановку, британское законодательство не содержит запретов на деятельность ультраправых организаций. Пресечь деятельность такой организации можно только в том случае, если она будет признана террористической.

Российское ведомство подчёркивает, что, согласно статистике, каждый четвёртый сотрудник африканского, азиатского или иного этнического происхождения был свидетелем расово мотивированных притеснений или издевательств со стороны руководителей в Великобритании в течение последних двух лет.

В стране отмечается рост преступлений, совершенных на почве ненависти: в период с 2018 по 2019 гг. было зарегистрировано свыше 103 тысячи таких правонарушений, причём абсолютное большинство — на почве расовой ненависти.

«Лица африканского происхождения чаще становятся жертвами противоправных действий и со стороны британских правоохранительных органов», — говорится в докладе.

Упоминается среди прочих и проблема антисемитизма: «правозащитники оценивают ситуацию в этой области как крайне негативную». Также отмечается вспышка разжигания ненависти к мусульманскому населению на фоне эпидемии коронавируса.

«Совершение правонарушений на почве национальной и расовой ненависти во многих случаях вызвано охватившими население паническими настроениями и стремлением возложить на определенные социальные группы ответственность за происходящее», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе МИД РФ, посвящённому проблеме неонацизма и расовой дискриминации, собраны данные по 38 странам.