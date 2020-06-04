Лукашенко поставил Москве силовой заслон 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз обновил состав правительства республики. Мера эта, хотя и вызвала волнение в СМИ, была плановой: о своём намерении глава государства заявлял давно. А вот одна из ключевых задач, которую Лукашенко поставил перед новым премьер-министром, стала хоть и предсказуемой, но весьма амбициозной. Минск намерен уйти от зависимости от основного союзника — Москвы . О том, удастся ли это сделать, NEWS.ru побеседовал с экспертами.

Нет экспорта — нет валюты. Причём проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%. Мы должны диверсифицировать рынки, — заявил белорусский лидер 4 июня.

Однако, как отметил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Павел Усов, главная задача нового кабмина, очевидно, будет не столько экономическая, сколько политическая. По мнению аналитика, в назначении Головченко важны два фактора. Во-первых, Лукашенко сменил премьер-министра и часть правительства до выборов, а не после. А это говорит о том, что страна находится в глубоком кризисе и президент традиционно хотел перенаправить социальное недовольство на правительство. Во-вторых, Головченко можно отнести к силовому, а не к номенклатурному (экономическому) блоку. Он близок как к Виктору Шейману (управляющий делами президента РБ), так и к Виктору Лукашенко (курирует силовые структуры в РБ).

Павел Усов, белорусский политолог:

Правительство превратится в финансовый репрессивный орган, который должен будет удержать экономическую стабильность в стране в период избирательной кампании. Также очевидно, что некие надежды на либерализацию экономики, реформы и послабления для частного бизнеса потерпели крах. Начинается период контрреформ, господства госсектора, административного управления и контроля. Также нужно учитывать, что избирательная кампания складывается крайне неудачно для Лукашенко. Волна недовольства нарастает, поэтому очевидно желание президента увеличить присутствие силовиков в структурах власти и администрации для реализации жёстких мер и во избежание возможного саботажа номенклатуры, а также с целью усиления экономического давления на общество.

Что касается дистанцирования от России, то оно маловероятно, принимая во внимание тот факт, что Головченко курировал белорусский ВПК и тесно связан с российским оборонно-промышленным комплексом, отметил Усов.

Психологически новый премьер не готов к тому, чтобы «бежать от Москвы», скорее наоборот. Тем более после волны политических репрессий, постепенно захлёстывающей Белоруссию, Россия, вероятно, будет единственной страной, которая сможет поддержать режим Лукашенко, — заявил эксперт.

С тем, что снизить экономическую зависимость от Москвы Головченко вряд ли сможет, согласен и белорусский политолог Артём Агафонов. Он подчеркнул в разговоре с NEWS.ru, что для подобного шага нужна системная целенаправленная политика, много времени и денег; это должна быть работа по диверсификации рынков сбыта, созданию новых производств, способных конкурировать на других внешних рынках, переоснащение существующих производств. Всё это, в свою очередь, потребует принципиально другого инвестиционного климата и репутации страны, напоминает эксперт.

Артём Агафонов, белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»: