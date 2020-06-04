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В России предсказали судьбу фельдмаршала Хафтара 

Lenta.ru 1 час назад
В России предсказали судьбу фельдмаршала Хафтара
Фото: Reuters
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар уйдет с политической и военной арены. Такую судьбу ему предсказал старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. Его слова приводит РИА Новости.
Эксперт считает, что наступление Хафтара на столицу Ливии Триполи полностью провалилось. По его словам, фельдмаршал окончательно потерял свои базы в западной части страны, и теперь ему пора прекращать деятельность.
«Хафтар превратился в неудобную фигуру для всех, включая своих спонсоров — Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию, которые вложились в него и ожидали результатов, но их нет. Пора обнулять потери и принимать какое-то решение», — подчеркнул Чупрыгин.
Востоковед отметил, что силы правительства национального согласия (ПНС) оказали сильное сопротивление армии Хафтара. В том числе благодаря поддержке от Турции, желающей закрепиться в Восточном Средиземноморье.
Чупрыгин заявил, что глава ЛНА оказался в очень тяжелой ситуации после того, как объявил военное положение, и от него отвернулись все сторонники. Эксперт считает, что Хафтар в глубине души стремился стать вторым Каддафи, и в 76 лет это был его последний шанс.
Муаммар Каддафи правил Ливией с 1969 по 2011 год, когда был свергнут и убит. Сейчас в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: на западе — международно признанное правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, на востоке — временный кабинет, действующий совместно с парламентом и Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращал попыток захватить Триполи.
4 июня силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили, что восстановили полный контроль над административными границами Триполи и отбросили силы фельдмаршала от международного аэропорта и других районов к югу от столицы страны.
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Комментарии 6
Политика , Андрей Чупрыгин , Муаммар Каддафи , ВШЭ , РИА Новости , Египет , Ливия , ОАЭ , Саудовская Аравия
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