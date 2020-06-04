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МИД: Россия может зеркально ответить на действия Киева в отношении ее дипучреждений 

ТАСС и ещё 5 58 минут назад
Москва направила Киеву ноту из-за земли
Фото: РИА Новости
Россия оставляет за собой право зеркально ответить на решение Киевского городского совета о расторжении договоров аренды трех земельных участков, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
"Мы незамедлительно направили в МИД Украины ноту, в которой выразили несогласие с решениями Киевского городского совета и настоятельно попросили украинскую сторону дать им официальную оценку. Однако, нарушая общепринятые нормы дипломатического поведения, украинской стороне не стоит забывать о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений цивилизованных стран. Перед лицом недружественных действий Киева российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры", — говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.
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Политика , МИД , Киев
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