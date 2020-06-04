Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КПРФ отказалась поддерживать обновлённую Конституцию 

News.ru 1 час назад
КПРФ отказалась поддерживать обновлённую Конституцию
Фото: АГН Москва/Global Look Press
КПРФ не поддержит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сказано в заявлении партии, принятом по итогам заседания президиума её Центрального комитета.
В обращении отмечается, что среди вынесенных на голосование поправок есть важные и обнадеживающие. Тем не менее, в целом, по мнению коммунистов, изменения «не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления». Кроме того, поправки в главный закон страны «не делают Россию социальным государством», уверены в партии.
В заявлении подчёркивается, что изменения в Конституцию не могут приниматься впопыхах и что нынешнее голосование организовано «по юридически сомнительной процедуре».
Вместе с тем, в КПРФ выразили уверенность, что бойкот голосования ничего не даст.
Быть гражданином, значит бороться за судьбу страны. Власть должна знать позицию граждан и считаться с их волей. Мы уверены, что каждому следует высказать своё мнение в соответствии с совестью, с заботой о будущем своих детей и внуков, — сказано в заявлении партии.
В нём также содержится призыв ко всем сторонникам отвергнуть предложенную «новое издание „ельцинской конституции“». Такой документ коммунисты поддержать не могут, сказано в обращении.
Члены партии выразили уверенность в том, что основной закон России не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.
Как писал NEWS.ru, изменения в Конституцию были приняты Федеральным Собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.
Изменения включают в себя инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, предполагающую отказ от учёта предыдущих сроков президента Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост несмотря на наличие конституционного ограничения.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
News.ru: последние новости
Пушков отнёс идею вице-премьера Украины о Донбассе к жанру фэнтези Пушков отнёс идею вице-премьера Украины о Донбассе к жанру фэнтези Силы ПНС Ливии захватили контроль над пригородами Триполи Силы ПНС Ливии захватили контроль над пригородами Триполи Захарова: Россия готова принять от ФРГ данные о кибератаке на Бундестаг Захарова: Россия готова принять от ФРГ данные о кибератаке на Бундестаг
Комментарии 6
Политика , Валентина Терешкова , Владимир Путин , Госдума , КПРФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция пообещала помочь правительству Ливии
Турция пообещала помочь правительству Ливии
Россияне согласились променять заграницу на родину
Россияне согласились променять заграницу на родину
В Испании за сутки выявили 195 новых случаев коронавируса
В Испании за сутки выявили 195 новых случаев коронавируса
Правительство Ливии заполучило Ми-35 Хафтара
Правительство Ливии заполучило Ми-35 Хафтара
Российский «Купол» накроет США
Российский «Купол» накроет США
Видео
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Фото Галкина смутило фанатов
00:08
Фото Галкина смутило фанатов
Шоу-бизнес
Собянин обрадовал москвичей
Собянин обрадовал москвичей
Новости Москвы Погода
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
02:27
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Происшествия
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение