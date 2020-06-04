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Прокуратура возбуждает дело на экс-духовника Поклонской 

Ura.Ru 36 минут назад
На экс-духовника Поклонской могут завести дело
Фото: РИА Новости
Прокуратура города Верхняя Пышма (Свердловская область) в ближайшее время должна решить вопрос о возбуждении административного дела в отношении настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (экс-духовника Натальи Поклонской). Об этом URA.RU сообщил екатеринбургский активист Михаил Томаткин, написавший заявление на отца Сергия. Соответствующее письмо пришло ему из Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области.
Причиной стали провокационные высказывания отца Сергия во время проповедей.
«В действиях указанного лица усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП, в связи с чем материал проверки зарегистрирован в КУСП ГУ МВД по Свердловской области №9020 от 29.05.2020», — говорится в письме врио начальника Центра «Э» Алексея Киселева.
Материал проверки направлен в прокуратуру Верхней Пышмы, которая должна принять решение о возбуждении (или отказе от возбуждения) административного производства. Скорее всего, дело появится: как стало известно URA.RU, перед направлением материалов в прокуратуру по запросу Центра «Э» были выполнены экспертизы, которые подтвердили наличие в проповеди отца Сергия признаков экстремизма. Ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
«Мне не важно, какое наказание назначат отцу Сергию, я написал обращение в МВД, не с целью преследовать его или его последователей, а чтобы проверить как действуют наши законы и наша судебно-исполнительная система, — пояснил URA.RU автор заявления на отца Сергия Михаил Томаткин. — Конечно, будет хорошо, если он прекратит свою деятельность по приумножению мракобесия у нас в стране. Но я думаю, что никакое наказание, предусмотренное данной статьей, не заставит лидера авторитарной секты, коим, по моему мнению, является отец Сергий, прекратить свою деятельность. Важен скорее сам факт обвинительного решения — это будет означать, что такие поступки в нашей стране незаконны».
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментариев по данной теме пока воздержался. В пресс-службе Свердловской областной прокуратуры пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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Комментарии
Политика , Валерий Горелых , Наталья Поклонская , Алексей Киселев , Генпрокуратура РФ , МВД , Свердловская Область
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