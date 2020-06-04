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Пушков призвал ОБСЕ выразить официальный протест властям США 

Парламентская газета и ещё 3 1 час назад
Пушков призвал ОБСЕ выразить официальный протест США
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Нападения полицейских на российских журналистов во время бунтов в Америке требуют официального протеста ОБСЕ и извинений со стороны властей США. Об этом говорится в письме председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, которое направлено им представителю ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлему Дезиру.
Как пояснил сенатор «Парламентской газете», в письме указывается на необходимость решительной реакции ОБСЕ на происходящее в США, где представителями сил правопорядка массово нарушаются права журналистов. В Америке более недели не утихают бунты в половине штатов: причиной стала гибель афроамериканца в результате действий полицейских во Флориде.
В частности, полицейские атаковали двух российских журналистов в США — корреспондента РИА «Новости» Михаила Тургиева, которому прыснули в лицо перцовым спреем, и продюсера Sputnik Николь Руссел, в которую выстрелили резиновой пулей и серьёзно повредили бедро.
«В ходе подавления бунтов уже зафиксировано 280 нападений на журналистов, — сообщил Алексей Пушков «Парламентской газете». — При этом наши журналисты были в одежде с надписью «Пресса», они предъявляли служебные удостоверения».
Сенатор перечислил несколько СМИ, представители которых «попали под неправомерные и незаконные действия американской полиции», применяющей против журналистов газ и резиновые пули. Это агентство Reuters, газета The Denver Post, телеканал Denver 7 News, шведское издание Expressen, газета Los Angeles Times и другие. Как пояснил Алексей Пушков, частично список пострадавших содержится в уже сделанном Арлемом Дезиром заявлении от 1 июня, в котором представитель ОБСЕ по свободе СМИ выразил тревогу в связи с насилием против журналистов в Америке — в числе пострадавших он упомянул корреспондента Михаила Тургиева.
«Если полиция нарушает права журналистов, в этом виновато американское правительство. Думаю, необходимо заявить официальный протест Соединённым Штатам от имени представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. При этом делать это надо в более жёстких формулировках, чем в первом заявлении — речь идёт уже о нанесении физических увечий. Знаю, что Дезир не устраняется от таких вопросов, и, надеюсь, продолжит ту линию, о которой он заявил 1 июня», — заявил Алексей Пушков.
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Политика , Алексей Пушков , ОБСЕ , Совет Федерации , РИА Новости , ИА Sputnik , Парламентская газета , Reuters , США
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