Пушков призвал ОБСЕ выразить официальный протест США

Нападения полицейских на российских журналистов во время бунтов в Америке требуют официального протеста ОБСЕ и извинений со стороны властей США . Об этом говорится в письме председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова , которое направлено им представителю ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлему Дезиру.

Как пояснил сенатор «Парламентской газете», в письме указывается на необходимость решительной реакции ОБСЕ на происходящее в США, где представителями сил правопорядка массово нарушаются права журналистов. В Америке более недели не утихают бунты в половине штатов: причиной стала гибель афроамериканца в результате действий полицейских во Флориде.

В частности, полицейские атаковали двух российских журналистов в США — корреспондента РИА «Новости» Михаила Тургиева, которому прыснули в лицо перцовым спреем, и продюсера Sputnik Николь Руссел, в которую выстрелили резиновой пулей и серьёзно повредили бедро.

«В ходе подавления бунтов уже зафиксировано 280 нападений на журналистов, — сообщил Алексей Пушков «Парламентской газете». — При этом наши журналисты были в одежде с надписью «Пресса», они предъявляли служебные удостоверения».

Сенатор перечислил несколько СМИ, представители которых «попали под неправомерные и незаконные действия американской полиции», применяющей против журналистов газ и резиновые пули. Это агентство Reuters, газета The Denver Post, телеканал Denver 7 News, шведское издание Expressen, газета Los Angeles Times и другие. Как пояснил Алексей Пушков, частично список пострадавших содержится в уже сделанном Арлемом Дезиром заявлении от 1 июня, в котором представитель ОБСЕ по свободе СМИ выразил тревогу в связи с насилием против журналистов в Америке — в числе пострадавших он упомянул корреспондента Михаила Тургиева.