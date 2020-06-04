«Чушь и абсурд»: Захарова о заявлении Берлина

Она добавила, что Москва решительно отвергает обвинения Берлина, передает РИА «Новости».

Захарова добавила, что Россия готова рассмотреть «надежные свидетельства» причастности к кибератаке, если у Германии они есть, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что у немецких следователей якобы есть «неопровержимые доказательства», что гражданин России причастен к хакерской атаке на Бундестаг. Утверждалось, что он делал это для «российской разведки».