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МИД назвал «чушью и абсурдом» заявление Берлина по «хакерским атакам» 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
«Чушь и абсурд»: Захарова о заявлении Берлина
Фото: РИА Новости
Заявления Берлина по «хакерским атакам» России на Бундестаг — это чушь и абсурд, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она добавила, что Москва решительно отвергает обвинения Берлина, передает РИА «Новости».
Захарова добавила, что Россия готова рассмотреть «надежные свидетельства» причастности к кибератаке, если у Германии они есть, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что у немецких следователей якобы есть «неопровержимые доказательства», что гражданин России причастен к хакерской атаке на Бундестаг. Утверждалось, что он делал это для «российской разведки».
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Политика , Мария Захарова , Бундестаг , МИД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Москва
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