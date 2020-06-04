Против Платошкина завели уголовное дело

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ТАСС: последние новости

Захарова: Россия отвергает обвинения в причастности к кибератаке на Бундестаг в 2015 году

Аксенов заявил, что Крым переживает самый засушливый период за 150 лет наблюдений

Главы 35 государств и правительств примут участие в онлайн-саммите по вакцинам