Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидеру движения «За новый социализм» вменяют вовлечение в массовые беспорядки 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Против Платошкина завели уголовное дело
Фото: ТАСС
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина о распространении фейков и вовлечении в массовые беспорядки. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.
"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении Николая Платошкина по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", — сообщили в СК.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
ТАСС: последние новости
Захарова: Россия отвергает обвинения в причастности к кибератаке на Бундестаг в 2015 году Захарова: Россия отвергает обвинения в причастности к кибератаке на Бундестаг в 2015 году Аксенов заявил, что Крым переживает самый засушливый период за 150 лет наблюдений Аксенов заявил, что Крым переживает самый засушливый период за 150 лет наблюдений Главы 35 государств и правительств примут участие в онлайн-саммите по вакцинам Главы 35 государств и правительств примут участие в онлайн-саммите по вакцинам
Политика , Другое , Николай Платошкин , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
Видео
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
02:27
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Происшествия
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение