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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 

РИА Новости 3 часа назад
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день внутренней работы. Где-то в течение часа-полутора он (президент) имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Как всегда мы это делаем, мы расскажем о тех темах, которые фигурировали на повестке дня совещания", — сообщил Песков журналистам.
Он уточнил, что остальное время рабочего графика президента в четверг будет посвящено внутренним совещаниям.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Совет безопасности РФ
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