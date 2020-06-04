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В Москву из США прибыл самолёт со второй партией аппаратов ИВЛ 

RT на русском 1 час назад
В Москву из США прибыла вторая партия аппаратов ИВЛ
Фото: Reuters
Посольство США сообщило о прибытии в Москву самолёта с партией аппаратов искусственной вентиляции лёгких в качестве мер поддержки на фоне пандемии коронавируса.
«Сейчас в Москву прибывает самолёт с гуманитарной помощью от американского народа для россиян», — говорится в сообщении посольства.
Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ была отправлена из США в Россию 3 июня.
21 мая американский военный самолёт С-17 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика , Сергей Рябков , МИД , Международный аэропорт Внуково , Москва , США
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