В Москву из США прибыла вторая партия аппаратов ИВЛ

Посольство США сообщило о прибытии в Москву самолёта с партией аппаратов искусственной вентиляции лёгких в качестве мер поддержки на фоне пандемии коронавируса.
«Сейчас в Москву прибывает самолёт с гуманитарной помощью от американского народа для россиян», — говорится в сообщении посольства.
Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ была отправлена из США в Россию 3 июня.
21 мая американский военный самолёт С-17 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.