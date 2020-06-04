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Мишустин поблагодарил Румаса за совместную работу 

ТАСС и ещё 3 57 минут назад
Мишустин поблагодарил экс-премьера Белоруссии
Фото: РИА Новости
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с главой отправленного в отставку правительства Белоруссии Сергеем Румасом поблагодарил его за совместную плодотворную работу. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Белоруссии.
"В ходе разговора Михаил Мишустин поблагодарил Сергея Румаса за совместную плодотворную работу в должности премьер-министра Республики Беларусь, а также отметил, что высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", — отметили в пресс-службе Совмина.
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Политика , Михаил Мишустин , Сергей Румас , Правительство РФ , ЕАЭС
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