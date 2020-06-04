Пока вы спали: Путин ищет виновных в ЧП в Норильске 

Путин поручил разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин дал поручение правоохранительным органам разобраться, из-за чего была задержка с информированием о ЧП в Норильске. Об этом он заявил в ходе совещания, видеозапись которого доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«Мне придется попросить соответствующие контролирующие и правоохранительные органы разобраться, что там от кого было передано, куда передано, и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующими инструкциями действовать как полагается», — заявил Владимир Путин.

Greenpeace подсчитал ущерб от разлива топлива в Норильске

Ущерб только водным объектам, причиненный разливом дизельного топлива в Норильске, может составить 6 млрд рублей, говорится на сайте Greenpeace.

«По оценке главы Росприроднадзора, в реки попало 15 тысяч тонн дизельного топлива. Если применять методику Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам, ущерб может составить более 6 млрд рублей», — пояснил проектный директор российского Greenpeace Владимир Чупров.

Экологи также подчеркнули, что эта оценка не учитывает ущерб почве и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также повышающие коэффициенты.

Турция и Россия решили совместно испытать вакцину от COVID-19

Россия и Турция намерены сотрудничать в проведении испытаний вакцины против коронавируса. Об этом со ссылкой на турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджу сообщает «Интерфакс».

По словам министра, в Турции над созданием вакцины работают 22 университета и учебных центра, однако, «чтобы проводить клинические испытания на людях, недостаточно усилий одной страны».

Анкара и Москва договорилась об обмене опытом и сотрудничестве по проведению совместных клинических испытаний, подчеркнул он.

Глава ВТБ назвал невысоким уровень закредитованности россиян

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, для большинства граждан России нет угрозы невозврата и прекращения обслуживания кредитов. Об этом он заявил в интервью Business FM.

«Есть мировые критерии, по которым уровень закредитованности населения не является у нас высоким. Есть отдельная группа населения, но она достаточно узкая, где действительно уровень закредитованности слишком высок, там, где люди должны больше половины зарплаты или доходов отчислять на погашение задолженности. (…) Для большинства же населения, по нашим оценкам, такой угрозы, проблемы невозврата и необслуживания нет», — отметил он.

Экономисты определили три сценария безработицы в России

По мнению экспертов, в России возможен оптимистичный, базовый или пессимистичный сценарий роста безработицы из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на исследование специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

При оптимистичном сценарии карантин завершится в июне, а уровень безработицы на пике составит 5,3–5,6%. Базовый сценарий предусматривает повторный карантин из-за коронавируса осенью-зимой и рост безработицы до 8–8,3% в 2021 году и 7–7,3% в 2022–2023 годах. При пессимистичном сценарии экономисты прогнозируют, что пандемия затянется до первого квартала 2022 года, а рост безработицы будет в районе 10,5–10,7%.