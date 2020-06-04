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Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня 

Российская Газета и ещё 25 55 минут назад
Губернатор Кубани продлил режим карантина
Фото: РИА Новости
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
По словам главы края, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции находится под контролем. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4148 человек, при этом 3006 пациентов уже выздоровели, из них 89 за последние сутки. Он попросил высказать свое мнение о продлении или отмене режима карантина в крае, особенно учитывая открытие летнего курортного сезона.
Глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина предложила продлить карантин еще на две недели — до 21 июня: это связано в первую очередь с приездом в край в последние дни большого числа отдыхающих, увеличением количества авиарейсов во всех аэропортах Кубани.
Руководитель Краснодарской краевой клинической больницы № 1 — главной клиники Кубани — Владимир Порханов поддержал это мнение, так как, несмотря на стабилизацию с распространением корогнавируса, угроза вспышек COVID-19 в регионе, по мнению доктора медицинских наук, по-прежнему будет сохраняться еще до сентября-октября. И карантин позволит контролировать этот процесс.
Губернатор Кубани согласился с их мнением (к точке зрения медиков присоединились и мэры Краснодара, Сочи, Геленджика, Новороссийска и главы крупнейших районов) и заявил о продлении карантина до 21 июня.
Напомним, 21 мая на заседании оперативного штаба карантин был продлен до 6 июня. При этом приняты решения об ослаблении некоторых ограничительных мероприятий.
Как уже сообщалось, эпидемиологическая обстановка позволила с 23 мая снять ряд ограничений на территории края: уже работают все предприятия стройкомплекса, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов, объекты торговли непродовольственными товарами (до 400 квадратных метров). А внутри городов и районов отменили действие специальных пропусков, работает весь общественный траспорт.
Правда, для передвижения между городами и районами по-прежнему будет нужен "красный" пропуск, а въезжающих в край отправляют в обсерваторы. По-прежнему были закрыты парки, пляжи (в том числе азовские и черноморские), торговые центры и парки.
При этом первого июня в Краснодарском крае открылся курортный сезон. Правда, это пока касается лишь санаториев и профилакториев с медицинской лицензией. В этот день первых отдыхающих приняла 71 здравница. А всего в утвержденный губернатором реестр вошли свыше 200 таких учреждений, расположенных на Черноморском побережье и на известных целебных источниках.
Кстати
За последние сутки, по данным Роспотребнадзора, на Кубани выявлено 80 новых подтвержденных случаев коронавируса. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4148 человек. Всего с начала пандемии в Краснодарском крае скончались 40 пациентов с COVID-19.
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Комментарии
Политика , Вениамин Кондратьев , Роспотребнадзор
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