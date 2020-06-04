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Глава Тувы излечился от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 2 часа назад
Глава Тувы излечился от коронавируса
Фото: РИА Новости
Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого выявили коронавирус, выздоровел и приступает к своим обязанностям, сообщила пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак.
«Глава получил второй отрицательный результат, сегодня в 12.30 (08.30 мск) проводит уже совещание с заместителями. Рекомендации врачей [предписывают] щадящий режим в течение месяца, но глава начинает работу», — передает ТАСС слова Салчак.
Она добавила, что глава региона выписан из больницы.
Напомним, сообщалось, что Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, он чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей.
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Политика , ИТАР-ТАСС , Республика Тыва
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