Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России призвало США отпустить россиян из тюрем 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Россия призвала США отпустить россиян из тюрем
Фото: РИА Новости
Посольство России в Вашингтоне призвало США отпустить россиян из тюрем страны из-за угрозы распространения коронавируса. Ответ российского посла Анатолия Антонова опубликован на странице представительства в Facebook.
По словам Антонова, положение российских граждан, которые находятся в американских тюрьмах, вызывает беспокойство. Особенно это касается тех, кто страдает серьезными заболеваниями. В качестве примера он привел ситуацию с россиянином Константином Ярошенко, которому отказывают в оказании медицинской помощи.
Посол подчеркнул, что важно как можно быстрее освободить Ярошенко и других россиян, заключенных в тюрьмах США.
«Настало время решительных действий», — заключил Антонов.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Последние новости
Путин устроил разнос из-за разлива топлива в Норильске Путин устроил разнос из-за разлива топлива в Норильске Трамп захотел ядерного пакта с Россией Трамп захотел ядерного пакта с Россией Лукашенко отправил правительство в отставку Лукашенко отправил правительство в отставку
Политика , Константин Ярошенко , Анатолий Антонов , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль оценил меры безопасности в день голосования
Кремль оценил меры безопасности в день голосования
Запад запретил странам просить помощи у России
Запад запретил странам просить помощи у России
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
В России отложили все июньские космические пуски
В России отложили все июньские космические пуски
Apple заплатит за замедление iPhone
Apple заплатит за замедление iPhone
Видео
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Чудесное спасение человека попало на видео
01:39
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
01:12
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
01:42
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
00:40
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение