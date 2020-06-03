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Кадыров высказался о вышках 5G 

Вероника Полынина 1 час назад
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг информацию об установке в регионе вышек 5G и призвал не верить слухам о «чипизации» населения.
«Это слухи, ложь и провокация. Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать, да и возможности такой нет», — заявил Кадыров в «прямом эфире» Instagram.
По словам главы Чечни, в республике до сих пор нет полного 4G-охвата, из-за чего дети не могли полноценно учиться в удаленном режиме.
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Кадыров отметил, что «первым согласился бы на 5G», поскольку это новая технология, которая улучшает качество связи и скорость интернета.
Ранее среди жителей Чечни стал распространяться аудиоролик, в котором женщина жалуется на плохое самочувствие, обвиняя в этом вышки 5G.
По словам Кадырова, из-за подобных провокаций в соседних регионах жители стали ломать сотовые вышки, из-за чего теперь жалуются на отсутствие связи.
Кадыров также призвал не верить в слухи о «чипизации» населения, заявив, что он ни за что не допустил бы, «чтобы управляли человеком, которого создал Аллах».
«Для меня самое страшное — потерять связь со Всевышним, лучше умереть, чем смириться с этим», — заявил глава Чечни.
Как сообщал «Рамблер», в декабре 2019 года «Ростелеком», МТС, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» объявили о подписании соглашения о намерениях с целью организации совместной работы по развитию сетей мобильной связи пятого поколения.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Мегафон , Вымпелком , МТС , Чеченская Республика
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